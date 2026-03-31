Come evidenzia NOS.nl, durante l'allenamento dei Paesi Bassi di sabato scorso, Ronald Koeman ha preso da parte Denzel Dumfries e il capitano Virgil van Dijk per alcuni minuti per una breve consultazione sulla squadra. "Li chiamo ambasciatori. Sanno come vogliamo giocare e perché prima del resto della squadra. Possono dire qualsiasi cosa, io li ascolto sempre", ha confermato in conferenza stampa il ct degli Orange.