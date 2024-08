Il Genoa resta un tabù per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - anche ieri non è riuscito a segnare ai rossoblu e così si allunga la 'maledizione': tre partite contro il Grifone e nessuna marcatura.

Stavolta, il Toro ha pagato una condizione ancora opaca visti i pochi allenamenti, aggiunge la rosea.