Stagione massacrante per l'Inter e allora il turnover diventa vitale per non lasciare nulla di intentato. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, Inzaghi in questa stagione ha utilizzato sistematicamente le rotazioni, con Lautaro il più spremuto tra tutti: sono già 38 le partite spalmate tra Serie A, Champions e Coppa Italia per 2.605 minuti in campo. Enorme differenza nella gestione del gruppo rispetto a Conte nel Napoli.

Solo Sommer precede il capitano a quota 3.150 (ma è un portiere). Con Lautaro, in cima ai più impiegati, ci sono i soliti noti Bastoni, Barella e Mkhitaryan, sul podio dei giocatori di movimento con più minuti anche nel 2023-24 dopo lo stesso numero di gare giocate: la gestione dei fedelissimi ricalca quella della stagione scudetto.

Però è mutata la gestione degli "altri". Basti pensare che nella top 11 dei più presenti troviamo De Vrij e Bisseck, passati dallo status di riserve a quello di titolari aggiunti. In tal senso, senza dubbio, hanno pesato i lunghi stop di Pavard e Acerbi. Spesso fermo ai box anche Calhanoglu.