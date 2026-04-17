Indicazioni di formazione in vista di Inter-Cagliari da parte della Gazzetta dello Sport. Sia nella versione cartacea che in quella online, la rosea punta su un undici di partenza da parte dei nerazzurri molto vicino a quello titolare. Non ci sarà, quindi, un turnover "spinto" da parte di Cristian Chivu in vista della partita di martedì prossimo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como (fischio d'inizio alle 21.00).

Secondo la Gazzetta dello Sport, in porta ci sarà sempre Sommer con davanti due modifiche in difesa, in pratica le uniche due rispetto all'intera formazione vista contro i lariani in campionato. Confermato Akanji come "braccetto" di destra, ma a sinistra ci sarà Carlos Augusto (che già ha sostituito Bastoni al Sinigaglia dopo l'intervallo) e al centro De Vrij per Acerbi.

A centrocampo i due esterni saranno ancora Dumfries, reduce da una doppietta contro il Como, e Dimarco, così come non ci saranno modifiche in mezzo al campo. Il regista sarà quindi ancora Calhanoglu e gli interni Barella a destra e Zielinski a sinistra. Nessuna modifica anche in attacco, dove Thuram ed Esposito sono davanti a Bonny. indisponibili, come noto, sia Lautaro Martinez che Yann Bisseck per infortunio, oltre allo squalificato Sucic.

Tra i ballottaggi: De Vrij-Acerbi 60-40%, Esposito-Bonny 70-30%, Zielinski-Mkhitaryan 55-45%.