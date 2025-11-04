Viviamo insieme la vigilia di Inter-Kairat, match valido per la 4a giornata di Champions League. Ghiotta occasione per i nerazzurri di volare a 12 punti in classifica. Le ultimissime di formazione e da Appiano. Thuram rientra tra i convocati, Lautaro finalmente potrebbe riposare, ma non solo. Intanto l'Inter U23 torna alla vittoria in campionato.

Sezione: Focus / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
