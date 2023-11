Analizzando i numeri, secondo la Gazzetta dello Sport, il dominio dell'Inter in campionato finora è ancora più marcato di quanto non dica la classifica. Più autorevole, più pesante, con Inzaghi che ha costruito una macchina quasi perfetta. Un salto di qualità derivante soprattutto dalla consapevolezza acquisita dal percorso in Champions della passata stagione.

Migliore attacco, miglior difesa, Lautaro capocannoniere e Thuram miglior uomo-assist. E non solo. L'Inter in totale è la squadra che ha messo a referto più assist (22), insieme alla Juve ha mantenuto più volte di tutte la porta inviolata (8) e ottenuto più gol dai difensori (5), ha realizzato più marcature da palle inattive (9) e ha la percentuale realizzativa più alta del campionato (14,22%).

L'obiettivo è chiaro: seconda stella.