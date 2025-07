Dopo la pausa post-Mondiale per Club, mercoledì alcuni giocatori nerazzurri torneranno ad Appiano. Il gruppetto che inaugurerà la stagione calcistica 2025/26 sono il gruppetto di infortunati che ha lasciato anzitempo gli USA, ovvero Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski. Per il resto del gruppo, il raduno inizia sabato, quando comincerà a tutti gli effetti l'era Chivu, dopo il Mondiale per Club, competizione durante la quale è stato proposto un assaggio.

"Rispetto alla concorrenza, che ha iniziato a lavorare prima, i nerazzurri hanno meno tempo per prepararsi, ma si cercheranno comunque di inserire amichevoli di prestigio per la squadra di Chivu". E proprio a proposito di amichevoli, il calendario è stato, di fatto, stilato: "Dopo una prima sgambata in famiglia ad Appiano prevista per il 3 agosto, l’8 ci sarà la prima sfida vera e proprio, allo Stade Louis II di Montecarlo, contro la nuova squadra di Paul Pogba allenata dall’austriaco Adolf Hütter: contro il Monaco, l’Inter Inzaghiana si era già scatenata a San Siro nell’ultima gara dello scorso girone di Champions, in una delle notti in cui la squadra di Simone si era espressa ai più alti livelli (risultato 3-0, tris di Lautaro). Dopo 4 giorni, il 12 agosto, in cantiere la sfida a Monza, contro la squadra ora allenata da Paolo Bianco e appena retrocessa in B. Dopo Ferragosto, il 16, appuntamento allo stadio San Nicola di Bari contro i greci dell’Olympiacos. Poi sarà calcio vero".