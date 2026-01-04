Battere il Bologna per sfatare l'ennesimo tabù e recuperare il primo posto. Questo l'obiettivo che si prefigge l'Inter, reduce da una pesantissima vittoria in casa dell'Atalanta. Da vendicare le recenti delusioni patite proprio a causa dei rossoblu di Italiano tra campionato e Supercoppa.

QUI INTER – Chivu sembra aver deciso di confermare l'intero undici sceso in campo a Bergamo una settimana fa. Dunque, nonostante il recupero di Acerbi, ancora Akanji al centro della difesa tra Bisseck e Bastoni. Altra conferma quella di Luis Henrique a destra (in attesa del mercato), così come Zielinski sembra ancora essere preferito a Mkhitaryan per completare il centrocampo. Infine, in attacco, nonostante l'energia di Esposito, spazio di nuovo alla Thu-La. Bonny migliora, è tornato in gruppo, ma non è ancora certo di una convocazione. Restano certamente out Darmian, Dumfries, Palacios e Di Gennaro.

QUI BOLOGNA – Grande abbondanza per Italiano che recupera tutti ad eccezione di Skorupski e Bernardeschi. Holm ed Heggem ritrovano un posto in difesa, mentre in mediana il tandem Pobega-Moro è in vantaggio su Freuler-Ferguson. Odgaard più di Fabbian sulla trequarti per completare il trio con Orsolini e Cambiaghi. In attacco più Castro di Dallinga o Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Taho, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Cinquegrano, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Diouf, Spinaccè, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Bonny, Darmian.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Panchina: Franceschelli, Pessina, Casale, Vitik, De Silvestri, Zortea, Lykogiannis, Freuler, Sulemana, Ferguson, Fabbian, Rowe, Dominguez, Immobile, Dallinga.

Allenatore: Italiano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skorupski, Bernardeschi.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Ceccon e Laudato.

Quarto ufficiale: Marinelli.

Var: Ghersini.

Avar: Maresca.

