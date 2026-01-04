L'Inter che scenderà in campo dal 1' questa sera contro il Bologna dovrebbe essere la stessa che ha affrontato l'Atalanta il 28 dicembre scorso. E' quel che riportano in maniera praticamente unanime i quotidiani di questa mattina. Sul Corriere dello Sport si legge però che resta qualche dubbio in difesa tra Bisseck e De Vrij, così come a centrocampo tra Zielinski e Mkhitaryan e in attacco (in misura minore) tra Thuram e Pio Esposito.

Tutto lascia pensare che il turnover verrà effettuato nel match infrasettimanale contro il Parma perché, come ha ricordato anche Chivu ieri, col calendario affollato si è sempre cercato di attingere ad energie fresche.