Valentin Carboni ripartirà dal Racing Avellaneda guidato dal presidente Diego Milito. Accordo per un anno in prestito senza diritto di riscatto, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport.

L'Inter, si legge, sperava ovviamente in una rinascita al Genoa dopo quasi un anno fermo per un grave infortunio. Il giocatore cercherà di risalire invece con il club argentino: ha preferito la patria a destinazioni quali Cagliari o Lecce.

Dom 04 gennaio 2026
