Spazio a commenti e analisi di Inter-Sassuolo, match vinto dai nerazzurri con il risultato di 2-1. Esposito convince ancora in attacco, in porta Sommer resta la prima scelta ma arrivano buone indicazioni da Pepo Martinez. A preoccupare però è il tema stadio.

Sezione: Focus / Data: Lun 22 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
