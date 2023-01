Idem Romelu Lukaku, il cui recupero procede bene, al netto di una settimana completa senza partite: l'obiettivo del belga è trovare spazio contro il Milan dopo che, lo scorso settembre, gli era stata fatale proprio la settimana della stracittadina per il primo infortunio della stagione.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, Simone Inzaghi dovrebbe puntare su Francesco Acerbi e Matteo Darmian, in vantaggio nel doppio ballottaggio con Stefan de Vrij (per affiancare Skriniar e Bastoni) e Denzel Dumfries, non al massimo della forma dopo il Mondiale.