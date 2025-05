Lo storico agente, Giovanni Branchini, non usa giri di parole per definire il nuovo format del Mondiale per Club, che vedrà la luce tra pochi giorni negli Stati Uniti: "E' una buffonata - ha spiegato in esclusiva Tuttomercatoweb.com -. Non riesco a esprimermi in modo diverso perché sono un grande nemico della FIFA, credo che chi si arricchisce e chi gode siano i dirigenti di questi enti. Dovrebbero dedicare del tempo per il bene del calcio e queste cose non vengono assolutamente fatte per il bene del calcio, anzi".

Prima della rassegna a stelle e strisce, l'Inter avrà un appuntamento decisamente più prestigioso, la finale di Champions League contro il PSG, in programma sabato prossimo. Sfida che Branchini inquadra così: "È una partita secca, tutto può succedere. L'Inter è matura, ha valori e carattere, ma ovviamente non inizia da favorita. Incontra una squadra ricca di talento e con un allenatore (Luis Enrique, ndr) capace, che sicuramente non farà i regali che hanno fatto Kompany e Flick nei turni precedenti".