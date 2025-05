Benjamin Pavard è protagonista di una lunga intervista a L'Equipe in occasione della finale di Champions League in programma sabato sera. "Non siamo una squadra di stelle, sappiamo fare tutto insieme, sappiamo soffrire insieme, non c'è un giocatore più forte dell'altro", racconta il difensore francese.

"Se siamo una squadra a cui piace soffrire? No, non ci piace soffrire. Ma finché ci sono i risultati... - prosegue Pavard - Vorremmo sempre avere il possesso palla, ma a volte ci imbattiamo in squadre a cui piace allo stesso modo. Dobbiamo adattarci. Non appena dobbiamo ritirarci e difenderci bassi, sappiamo come farlo. Sappiamo come pressare alto, ma anche come difendere basso. Non ci adattiamo quando iniziamo una partita. Ma quando ci accorgiamo che non riusciamo a portare la palla in avanti in alto. La cosa più importante è non subire gol. A volte bisogna saper arretrare e soffrire per vincere".

Pavard si addentra un po' di più nella parte tattica che gli compete all'Inter. "È un gioco ibrido. A volte mi ritrovo a fare il terzino destro o addirittura l'esterno. I centrocampisti possono diventare difensori centrali. L'allenatore non ci chiede mai di stare fermi. Ad esempio, posso prendere la palla e andare dentro, fare un passaggio e seguire l'azione. Abbiamo molta libertà, ma la cosa più importante è mantenere l'equilibrio difensivo. Questo è ciò su cui insiste l'allenatore. Possiamo prenderci delle libertà, ma dietro a queste c'è chi deve nasconderle. Quando salgo, è Barella che viene a coprirmi". In Italia, dice il giocatore francese, tatticamente "tutto è curato al millimetro. Sappiamo cosa dobbiamo fare in ogni fase del gioco, aggiungendo un tocco di libertà".

Sarà una finale speciale per Pavard: contro una francese, nella città in cui ha giocato per quattro anni. "Perfetto se si vince, sì. Ho giocato quattro anni a Monaco, ho vinto un sacco di titoli lì, sarà contro una squadra francese... Dopo la finale sarò francese, ma non sabato (ride, ndr). In Italia ho sentito l'amore dei tifosi, della società. È un ambiente in cui mi sento davvero bene. La mia carriera non è finita e spero che i miei titoli parlino per me. La Champions che ho già vinto? Spero di vivere di nuovo la stessa esperienza. Il Paris non va sottovalutato. È davvero una grande squadra e lo dimostra da diversi anni. Ma trovo che il PSG sia ancora più costante questa stagione. Questo gruppo è molto omogeneo, con un ottimo allenatore, uno dei migliori al mondo per me. La sua squadra sta giocando molto bene, è un piacere guardarla, ma non la guarderemo sabato. Ci saranno momenti in cui soffriremo, ma non sono preoccupato, abbiamo giocatori esperti che sono abituati a questi momenti".

"La sconfitta di due anni fa col City? Molti giocatori cercheranno riscatto - prosegue Pavard -. Hanno imparato da quella sconfitta, che li ha resi ancora migliori. Possiamo fare qualcosa di enorme, quindi non possiamo pensarci. Sono già orgoglioso di ciò che stiamo facendo insieme. Sono anche orgoglioso della mia carriera e di ciò che ho costruito, con i suoi alti e bassi. Sono felice di far parte di questo gruppo".

Pavard è al rientro da un infortunio che gli ha impedito di giocare la semifinale di ritorno contro il Barcellona. E nel 2020 era rimasto in panchina col Bayern Monaco contro il PSG, proprio in finale, perché non ancora al meglio dopo un problema fisico. "Non è la stessa cosa perché questa volta ho avuto solo una distorsione - racconta il giocatore -. Nel 2020 ho giocato dieci minuti contro il Lione in semifinale ed ero solo al 15%. Il giorno prima camminavo con le stampelle. Ricordo che l'allenatore Hansi Flick venne a trovarmi prima della finale per dirmi che gli dispiaceva di non avermi fatto giocare. Ma gli ho detto subito: “Mister, c’è una finale, dobbiamo vincerla, dobbiamo dare il 100%, io non sono al 100%”. Questa volta ho fatto tutto il possibile per essere lì per la partita di ritorno della semifinale, avrei potuto giocare ma è lo stesso, ero al 50%. Penso al collettivo, devi saper dire che non sei pronto. Non riuscivo a immaginarmi un peso per la mia squadra".

Il francese ha anche segnato quest'anno contro la sua ex squadra, il Bayern Monaco, e qualche tifoso bavarese se l'è presa. "Non dimentico mai il mio periodo a Monaco, è grazie a quel club che sono qui e che ho vinto così tanti titoli. Ma lì, nell'emozione, al primo gol con l'Inter, in un momento importante... Non ho pensato a chi stavo affrontando. Nutro e sempre rispetto per Monaco. In quel momento ho pensato che lo stadio sarebbe crollato. Ci ho pensato dopo la partita, sono addirittura andato nello spogliatoio del Bayern Monaco per salutarli".

Pavard racconta anche di aver visto dal vivo PSG-Arsenal, semifinale di ritorno. Era stato invitato da Lucas Hernandez, con cui ha giocato nel Bayern e con cui confessa di essere "fratelli nella vita, amici. Ma non sabato. Ero in esplorazione (ride, ndr). Ero stato invitato e volevo vedere contro chi avremmo giocato in finale. Sono andato a prendere le informazioni per Inzaghi. È stata una bella partita e possiamo trarne qualche spunto per la finale. Il Paris ha ottimi giocatori in tutti i ruoli. Anche il portiere, molto criticato ma decisivo. Contro l'Arsenal ha effettuato due parate dopo cinque minuti. Sul punteggio di 0-1, la partita non era la stessa. Bisogna stare attenti con tutti. Ousmane sta disputando una stagione straordinaria, ma ciò non sorprende. Sta segnando semplicemente più gol. Per lui era una questione di fiducia".

Il francese va controcorrente per quel che riguarda i tanti impegni e la possibilità che la corsa Scudetto possa influire anche sulla finale di Champions League . "Penso che sia un vantaggio perché giocando tante partite di fila non molli e rimani concentrato su ciò che vuoi fare, ovvero vincere trofei. Il cervello non ha bisogno di riposare, lo si farà più tardi".