In Serie A è partito il toto-allenatori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono due grandi novità: Antonio Conte va verso la permanenza sulla panchina del Napoli, mentre il Milan sarebbe deciso a ripartire da Massimiliano Allegri.

Nel mondo Inter tutte le concentrazioni sono rivolte alla finale di Champions contro il Psg, successivamente ci sarà un incontro tra la dirigenza e Simone Inzaghi per valutare il futuro nerazzurro. L'Al-Hilal aspetta sullo sfondo con una proposta faraonica.

La Roma dovrebbe ripartire da Gasperini, mentre la Lazio starebbe valutando l'idea di riportare Maurizio Sarri nella capitale. Palladino si è invece dimesso dalla panchina della Fiorentina, mentre Italiano resterà a Bologna.

Resta da capire la situazione in casa Juventus. Sembrava tutto apparecchiato per il ritorno di Conte a Torino, ma ora lo scenario sembra essere cambiato. Tudor dovrebbe guidare la squadra bianconera al Mondiale per Club. Da valutare anche in casa Atalanta l'erede di Gasperini.