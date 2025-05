“Ci sono richieste, dall'estero, dall'Italia, dall'Arabia. Ma sarebbe folle pensare a quello”, così Simone Inzaghi nel Media Day organizzato dall'Inter a pochi giorni della finale di Champions League contro il Psg. Le parole del tecnico nerazzurro lasciano aperta ogni porta, anche la possibilità di un addio in una stagione in cui ancora non è stato portato a casa un titolo. Per i bookmaker però, come riporta Agipronews, Inzaghi dovrebbe rimanere all'Inter, opzione in vantaggio a 1,35 su Better e Betflag, ma in caso di partenza il favorito sembra Massimiliano Allegri.

L'ex mister della Juventus, che ha già lavorato con Marotta proprio in bianconero, è offerto una quota 10, in vantaggio su Cesc Fabregas, ancora sotto contratto con il Como. Più staccati, a 25, l'ex Roberto Mancini, come due grandi giocatori nerazzurri, Thiago Motta e Patrick Vieira, mentre sale a 50 un clamoroso ritorno di José Mourinho, tecnico dell'ultima Champions interista, andato via dal club dopo aver portato a casa un clamoroso Triplete.