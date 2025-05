Sono disperato, perché rischio di dover giocare in contemporanea all'Inter". Piccolo dramma quello che vivrà sabato Nicolò Melli, ala del Fenerbahçe fresco di vittoria nell'Eurolega, traguardo che l'ex Olimpia Milano è riuscito a raggiungere dopo anni di inseguimenti vani. Intervenuto su Sky Sport, ora Melli si augura che la squadra nerazzurra possa fare altrettanto sabato a Monaco di Baviera: "Spero che ce la possa fare anche perché ci sono giocatori che erano in finale due anni fa e so cosa vuol dire perdere e vincere una finale europea; chi ha vissuto la sconfitta di due anni fa spero possa rifarsi di quelle emozioni. Comunque vada, sono sempre orgogliosamente interista, ma spero nel risultato importante perché è stata una stagione piena di sacrifici e non era pronosticabile un risultato così. Spero per loro possano coronare questo percorso e questo sogno".

Melli rivela anche un aneddoto a proposito di José Mourinho: "Quando veniva al palasport per vedere la squadra di basket veniva fischiato perché la squadra di calcio non andava bene, e quindi rimaneva poco. Io l'ho incontrato una volta sola nel tunnel ma non c'è stato modo di parlare. Sono suo grande tifoso, speravo andasse un po' meglio qui in Turchia; vediamo se si rifarà il prossimo anno anche se non ho capito se resterà".