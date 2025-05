Stella del Paris Saint Germain che sabato sera, all'Allianz Arena contenderà la Champions all'Inter, Ousmane Dembélé si immagina così atmosfera che precederà la finale: "Nel tunnel ci sarà molta concentrazione, ma anche qualche sorriso perché queste sono partite che sognavamo fin da bambini. Giocare una finale di Champions League è fantastico, c'è molta concentrazione e anche molto orgoglio - ha spiegato il francese a UEFA.com -. Speriamo di vincere, ma non sarà facile contro questa Inter, una squadra davvero tosta. L'ho guardata per tutta la stagione perché ci gioca il mio amico Marcus Thuram. È una squadra molto difficile da affrontare, ma in finale può succedere di tutto. Se io e Thuram saremo amici dopo il calcio d'inizio? Non in campo, non in finale".

Parlando del suo nuovo ruolo, l'ex Barcellona e Borussia Dortmund ha aggiunto: "Non sono costretto a rimanere al centro dell'attacco come un numero 9. Cerco solo di creare spazio e di seminare un po' di caos a centrocampo Kvaratskhelia e Doué sono venuti qui e si sono adattati molto rapidamente al modo di giocare della squadra e a quello che l'allenatore ci chiede. Ci piace molto attaccare e difendere insieme. Abbiamo fame di trofei. Abbiamo una mentalità vincente e ci sosteniamo a vicenda. La concorrenza in squadra è fondamentale affinché i giocatori possano dare il massimo".