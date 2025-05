Il Chelsea di Maresca vince la Conference League. La squadra inglese, dopo essere andata sotto contro il Betis complice la rete di Ezzalzouli, rimonta lo svantaggio nella ripresa con i gol di Enzo Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo.

Per l'Inghilterra si tratta del secondo successo europeo stagionale, dopo la vittoria del Tottenham nella finale di Europa League contro il Manchester United. Secondo successo anche in Conference League per l'Inghilterra dopo la vittoria del West Ham nel 2023 contro la Fiorentina.