José Mourinho è stato intervistato da Sky Sports in occasione dell'introduzione nella Hall of Fame della League Managers Association. Tra le domande rivolte al tecnico portoghese ce n'è anche una riguardante la prossima finale di Champions League.

"Sarò molto cattivo e molto onesto. Ero preoccupato che potessero fare il Treble, perché non volevo lo facessero, quello è mio... - dice ridendo lo Special One - Ma ora che hanno perso gli altri due trofei, spero vincano la Champions League. Luis Enrique ha fatto un grande lavoro, ha trasformato il PSG. Hanno perso il numero 1, ma si sono ricostruiti in modo fantastico. Se Luis vincerà sarò comunque contento per lui".