Tra i tanti maxischermi che saranno installati in Italia per la finale di Champions League di sabato tra Paris Saint-Germain e Inter, ne verrà allestito uno anche allo stadio Pietro Fortunati di Pavia. L'iniziativa è promossa dal Pavia Calcio 1911, il club di calcio locale che ha recentemente festeggiato il ritorno in serie D, con il patrocinio e il contributo del Comune.

L'accesso all'impianto di via Alzaia sarà consentito a partire dalle 20, la partita avrà inizio alle 21. Potranno entrare fino un massimo di 2.500 persone, che prenderanno posto sulle tribune dello stadio. L'impianto rimarrà aperto fino alle 23.30. L'ingresso è gratuito. Servizio bar ristoro a cura di "Fuori gioco caffè".