Fabio Cannavaro sfodera il suo patriottismo sportivo a tre giorni dalla finale di Champions League che metterà di fronte l'Inter al PSG: "Da italiano, mi auguro che l'Inter porti a casa la Coppa - le parole del Pallone d'Oro 2006 a Sky Sport -. Per me l'Inter parte favorita, anche se affronta una squadra che, oltre ad essere forte in attacco, guarda anche alla fase difensiva rispetto al Barcellona, quindi sarà più difficile. Mi auguro che Marcus Thuram faccia gol, gli ho mandato un messaggio l'altro giorno. Spero anche per lui che l'Inter possa portare la Coppa in Italia perché ne abbiamo bisogno".

