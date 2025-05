Lunga intervista dell'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik che, in occasione del quarto scudetto conquistato dalla sua ex squadra, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, intervista durante la quale lo slovacco ha fatto un tuffo nel passato svelando qualche aneddoto di mercato andato nel dimenticatoio.

La voleva il Milan e disse no.

"Confermo, fui cercato dal Milan".

Si fece avanti anche l'Inter e lei niente.

"Non posso smentire. Ci sarebbe stata la possibilità seria di passare all'Inter".

E poi la Juventus, che fece di tutto per averla.

"Non negherò che anche questa fu un'idea di quello che chiamate mercato. La Juve ci provò".

La fedeltà è un sentimento.

"Dodici anni qua lo testimoniano ma non discuto le decisioni di chi invece va via. Il calcio è questo. Sono stato un uomo felice, il bambino che realizza i suoi sogni e se li tatua sulla pelle, come ho fatto".