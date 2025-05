E' caccia al biglietto anche per l'evento di San Siro con il maxischermo in vista della finale di Champions League. Come riporta La Repubblica da oggi alle 12 parte la vendita libera per gli ultimi posti al Meazza sui 50mila disponibili. Prezzi da 10 a 45 euro.

Non sono mancate le contestazioni sul web, da chi non è riuscito ad accedere al sito o è stato "buttato fuori" a chi ritiene lamenta prezzi troppo alti. "Trenta euro per un maxischermo?! È surreale! San Siro dovrebbe rimanere vuoto", commenta un utente riportato dal quotidiano.