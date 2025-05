Intercettato anche da Sky Sport durante la festa celebrativa per i 60 anni della conquista della seconda Coppa dei Campioni dell'Inter, l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti ricorda così lo storico traguardo centrato dalla 'Grande Inter' di Herrera: "La seconda Coppa dei Campioni ha fatto sì che l'Inter da squadra forte diventasse la 'Grande Inter'. Fu la conferma di una grandissima squadra. Ho avuto la fortiuna anch'io di avere questa gioia 15 anni fa, una bellissima giornata di festa. Auguro all'Inter, alla nostra squadra, di avere la stessa gioia tra qualche giorno".

Che finale sarà quella tra PSG e Inter?

"Dipende da come giocherà l'Inter. Se è in forma e gioca come sa giocare, anche per il PSG sarà difficile. Il PSG è una squadra forte in difesa, a centrocampo e in attacco".

Che effetto le farebbe l'ipotesi di un addio di Inzaghi?

"Ho avuto lo 'scherzo' di Mourinho a quei tempi. Che poi scherzo... lo sapevamo che sarebbe andato via. Però tutti zitti: lui non diceva niente e noi pure perché puntavamo a vincere; poi dopo quello che succedeva, succedeva. Penso che sia la stessa roba con Inzaghi, anche se credo e spero che rimanga all'Inter".

