Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, è protagonista di un'intervista al programma tv 'Le Iene', che andrà in onda nella puntata stasera ma della quale vengono offerte alcune anticipazioni. Nelle quali il Ninja racconta alcune peripezie delle quali è stato protagonista, anche quando era ragazzino per le strade di Anversa: "Da ragazzino ho fatto tante ca..ate, risse, furti… Ho intrapreso un po’ quella strada perché non avevo niente e cercavo di portare a casa qualcosa. La mia fortuna è che sono andato via a 16 anni, altrimenti non so come sarei finito”. Non mancano gli aneddoti legati alla sua avventura in Italia, di cui uno che coinvolge Kostas Manolas, Miralem Pjanic e Francesco Totti: "Usciti dalla camera di Totti, io e Pjanic dovevamo andare dall'altra parte del corridoio e c’era Luciano Spalletti addormentato in mezzo al corridoio. Quindi, io e Pjanic, zitti, zitti, cerchiamo di scavalcarlo per andare nella nostra camera ma lui si è svegliato e ci ha detto: ‘dove ca... andate?!’. Il giorno dopo ha messo Totti e Pjanic in panchina". Non mancano momenti clamorosi anche nei suoi anni all'Inter: "Dopo una partita andata male, vado in un locale per festeggiare il compleanno di un amico. Al tavolo arrivano degli ultras e uno mi tira uno schiaffo. Ho incassato. Ho sempre vissuto così: con la mia libertà".

Con meno leggerezza, invece, Nainggolan racconta i recenti fatti di cronaca che lo hanno visto nell'occhio del ciclone: "Mi hanno arrestato per ca...te. Avevo scambiato dei messaggi con Sekkaki, un amico d’infanzia. Secondo la polizia erano messaggi in codice, ma parlavamo di soldi prestati. La droga non c’entra, e nemmeno i debiti di gioco. Io sono contro la droga, ma mi hanno descritto come Escobar. È assurdo. Mi hanno giudicato per come vivo, non per quello che faccio. Se un mio amico fa cose sbagliate, è un problema suo, non mio. Io ho sempre detto tutto in faccia. E forse, in questo mondo, è proprio quello il problema", conclude.

