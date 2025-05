È stata definita la rosa per le amichevoli che la Nazionale turca di Vincenzo Montella giocherà contro gli Stati Uniti e il Messico, paesi ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026, rispettivamente il 7 giugno a East Hartford, Connecticut, e il 10 giugno a Chapel Hill nel North Carolina. Presente in lista anche l'interista Hakan Calhanoglu, che quindi potrà avere un assaggio degli States con la maglia dei Milli Takim prima di riaggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club.

A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri’nde Haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi. #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/xMqX4UjqU2 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) May 28, 2025