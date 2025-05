Le Final Four di Nations League o le qualificazioni ai prossimi Mondiali saranno visibili sui canali Sky Sport. Grazie a un accordo con UEFA, si arricchisce quindi così l’offerta di calcio internazionale nella Casa dello Sport, con oltre 200 sfide tra le Nazionali europee visibili sull'emittente satellitare e in streaming sulla piattaforma NOW. A partire proprio dalle Finals dell’edizione 2024/2025 della UEFA Nations League, che si svolgerà in Germania dal 4 all’8 giugno: aprono il programma le dirette della semifinale tra Germania e Portogallo, mercoledì 4 giugno, e di quella del giorno dopo tra Spagna e Francia, con le finali tutte in diretta domenica 8 giugno. Andranno su Sky anche i migliori incontri della fase a gironi delle European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026 in diretta, ad eccezione delle sfide della Nazionale italiana di Luciano Spalletti che saranno trasmesse in differita, a partire dalle partite della terza giornata in onda dal 6 giugno. A tutto questo si aggiungono, tra marzo e giugno 2026, le amichevoli internazionali di preparazione ai Campionati del mondo FIFA 2026 con la diretta delle partite disputate dalle nazionali straniere e la differita di quelle della nazionale italiana. Una selezione di sfide sarà anche in chiaro su TV8 e Cielo.

Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Italia, parlando ai microfoni del Corriere della Sera ha spiegato: "Negli ultimi anni siamo il soggetto che ha investito di più nello sport in Italia – commenta Perrelli –. Siamo diventati un punto di riferimento per tifosi, presidenti, atleti e addetti ai lavori. Quello che mandiamo in onda cresce di valore; l’obiettivo è continuare a offrire qualità e quantità. È difficile, impegnativo, ma è una sfida. Il nostro è un ecosistema con 11 canali dedicati, oltre ai social, l’offerta Sky Sport Insider sul nostro sito e lo streaming che facciamo da quasi vent’anni. L’abbonato sceglie il modo migliore per unirsi a noi: lasciamo libertà totale. Lo scambio è continuo; misuriamo tutto attraverso gli ascolti, le analisi sui social e sappiamo quali sono i nostri vantaggi rispetto ad altri. Investimenti in tecnologia, nella parte giornalistica e nei talent. Il rapporto con le federazioni e le leghe. Chi ci segue lo percepisce. È un vantaggio per tutti".