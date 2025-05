Con Petar Sucic già definito e Luis Henrique pronto a vestirsi di nerazzurro, in Viale della Liberazione si lavora anche a un altro reparto, la difesa. In tal senso, Koni De Winter sarebbe balzato al primo posto dei desiderata dell’Inter. Secondo quanto appreso da FcInterNews.it la dirigenza nerazzurra ha ribadito la propria stima e il proprio interesse nei confronti del difensore belga in forza al Genoa. Di recente tra l’altro c’è stato anche un ulteriore sondaggio con il club rossoblu per capire la valutazione del giocatore.

Prima però di provare a ingaggiarlo l’Inter deve però fare spazio nella propria rosa, dove attualmente il reparto arretrato è al completo, almeno numericamente. De Winter resta intanto fortemente seguito dal Tottenham, così come è sempre sul taccuino di Giovanni Manna (se Antonio Conte andasse via) e occhio anche alla Juventus, soprattutto se Frederic Massara dovesse firmare per i bianconeri, visto che l’ex Milan apprezza parecchio il ventiduenne belga.