Tuttosport propone oggi un focus sull'arbitro della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, Istvan Kovacs, 40 anni, che ha già diretto la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord del 2022 e quella di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen nel 2023. In entrambi i casi vinse la squadra italiana.

Sarà il terzo rumeno nella storia a dirigere questa partita dopo Rainea de Braila che diresse Amburgo-Juventus 1-0 del 1983 e Craciunescu che diresse Ajax-Milan 1-0 del 1995. Era invece il quarto ufficiale in Manchester City-Inter 1-0 di due anni fa a Istanbul. Coi nerazzurri vanta tre precedenti: Shakhtar-Inter 0-0 (28 settembre 2021), Inter-Atlético Madrid 1-0 (20 febbraio 2024) e Inter-Arsenal 1-0 (6 novembre 2024).

C'è anche un aneddoto di diversi anni fa, quando arbitrava in Lega 3 e ricevette dai dirigenti di casa il compenso previsto dal regolamento, una somma che sarebbe dovuta essere di 2 lei (moneta rumena, somma con cui si paga un caffé o poco più) ma che nella busta era sfacciatamente superiore. I dirigenti dissero che non avevano resto. Kovacs andò a cambiare i soldi in un negozio vicino, tornò e lasciò il resto in una busta, prima di dirigere la gara.