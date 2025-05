Mentre Simone Inzaghi pensa solo alla finale di sabato contro il PSG, dopo la fuga di notizie che lo hanno reso protagonista dello svelato corteggiamento da parte dell'Al-Hilal, è già partito il toto-allenatore. Tra i vari nomi circolati per un eventuale post-Inzaghi, si è parlato anche di Vincenzo Italiano che oggi si è incontrato col Bologna per discutere proprio del futuro. Come filtrava nelle scorse ore le intenzioni sia del club emiliano che dell'allenatore siciliano erano quelle di proseguire insieme e l'incontro di stamattina è stato in tal senso decisivo.

Secondo quanto svelato da Sky Sport, le parti si sono strette la mano dopo aver trovato un accordo: Vincenzo Italiano dunque proseguirà alla guida del Bologna, squadra che ha portato alla storica vittoria della Coppa Italia e che guiderà fino al 2027.

