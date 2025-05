"Abbiamo pranzato tutti insieme", ha rivelato ieri Simone Inzaghi. Allenatore, staff e squadra, effettivamente, hanno mangiato alla 'Pinetina', ristorante a un tiro di schioppo da Appiano Gentile, come racconta oggi il Corsport.

Il quotidiano romano riferisce di un patto: lo scudetto mancato deve trasformarsi in stimolo ulteriore per alzare la Champions sotto il cielo di Monaco sabato prossimo. "I nerazzurri, insomma, sono pronti a tutto e anche oltre per inseguire l’ultimo traguardo. Hanno già superato ostacoli del calibro di Bayern e Barcellona: ora non resta che il Paris Saint-Germain. Ovviamente non è possibile promettere una vittoria, ma dare il massimo sì. Con la convinzione, peraltro, di avere tutti i mezzi e le possibilità per compiere l’impresa", si legge.