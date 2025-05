Il nome di Massimiliano Allegri è al momento quello accostato a più panchine di Serie A. Come sostiene oggi Tuttosport, il tecnico è il principale nome per sostituire Antonio Conte nel caso in cui dovesse lasciare la panchina del Napoli, ma sta anche aspettando cosa potrebbe accadere in altre realtà.

Tra queste c'è anche l'Inter, in cui Inzaghi potrebbe chiudere l'esperienza nerazzurra dopo la finale di Monaco di Baviera, ad oggi l'unica cosa su cui è comprensibilmente concentrato. C'è poi una terza variabile, il Milan, che sta sondando altre piste ma non ha ancora preso una decisione definitiva e tra le opzioni ha anche il ritorno di Allegri.