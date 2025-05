Dopo la protesta andata in scena sotto la sede dell'Inter di Viale della Liberazione un paio di giorni fa, protesta che non sembra però aver dato i frutti sperati, i tifosi dell'Inter non desistono nel restare 'al fianco' della loro Beneamata. Tenendo conto che una grossa parte della tifoseria nerazzurra, persino la frangia più calda, non prenderà parte alla gara di sabato prossimo col PSG all'Allianz Arena di Monaco, gli ultras interisti hanno deciso di far sentire la propria vicinanza alla squadra presentandosi ad Appiano Gentile per incitare i ragazzi in vista dell'avventura tedesca. Un raduno che dovrà esprimere e trasmettere alla squadra di Inzaghi tutto il calore del suo popolo, motivo per il quale i gruppi del secondo anello verde chiamano a raccolta tutti i tifosi.

"A pochi giorni dalla finale di Champions League ci ritroviamo tutti ad Appiano Gentile per sostenere la squadra prima della partenza verso Monaco - si legge nel comunicato diramato dalla Curva Nord attraverso i canali social attraverso il quale gli ultras hanno reso note data e ora dell'appuntamento -. Sarà l'ultima occasione per stare vicini ai ragazzi prima di una delle partite più importanti della nostra storia. Vogliamo che partano con negli occhi e nel cuore l'immagine di un popolo unito, pronto a combattere con loro, anche da lontano. Perché questa finale è anche e soprattutto la nostra. E lo sarebbe stata ancora di più se la società non ci avesse voltato le spalle, privandoci della possibilità di essere sugli spalti, a fare ciò che sappiamo fare meglio: sostenere l'Inter. Hanno scelto il silenzio e la distanza, ma noi risponderemo con il calore e la presenza. L'appuntamento è alle ore 18.00 fuori dai cancelli del centro sportivo.

I gruppi della Nord".

