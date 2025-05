Il maxibonus garantito al momento del rinnovo del contratto in caso di conquista della Champions League, che potrebbe essere guadagnato in caso di vittoria sabato contro il Paris Saint-Germain. Questo è l punto di partenza della discussione che Simone Inzaghi e club faranno all’inizio della settimana prossima per capire quale strada intraprendere. Secondo la Gazzetta dello Sport, i colloqui per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026 erano già in agenda, ma le prepotenti voci sull'interesse dell'Al-Hilal hanno cambiato un po' le carte in tavola. Ma non la sostanza delle cose: esiste una priorità interista per Inzaghi ed esiste pure il desiderio del club di un nuovo accordo. Con basi diverse rispetto al solito; ora, infatti, si lavora su un orizzonte più lungo. L’idea delle scorse settimane era di non arrivare solo al 2027, ma aggiungere una importante opzione fino al 2028.

Il resto dipenderà dal cash: per Simone, che era entrato ad Appiano in punta di piedi nel 2021 con retribuzione da 4 milioni, si potrebbe naturalmente salire a 7-8 compresi i ricchi bonus. "Ma, in ogni caso, si viaggerà diverse atmosfere sotto alle vette saudite: sul terreno economico, non è possibile competere con l’Arabia. E neanche comprare attaccanti da 100 milioni, anche se per la prossima punta l’Inter ha un budget di una quarantina: visti gli ultimi anni senza investimenti, non è certo banale", si legge.

