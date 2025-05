Intervistato da DerbyDerbyDerby, l'ex centrocampista di Inter, Lazio e Juventus Hernanes ha parlato del campionato appena concluso concentrandosi proprio sui nerazzurri: "Emozionante come campionato, con tanti alti e bassi per tutte le squadre. Anche l'Inter che, ad esempio, per me gioca il calcio migliore e più bello da vedere. Pure loro con tutti gli impegni e le partite ravvicinate hanno fatto fatica a sostenere il ritmo e i risultati. Hanno perso proprio alla fine. Ma alla fine il Napoli ha meritato: chi vince ha sempre dei meriti".