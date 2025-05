A pochi giorni dalla finale di Champions League. Davide Frattesi, intervistato dai canali ufficiali della UEFA, rivive le emozioni incredibili vissute al momento del gol del definitivo 4-3 nella semifinale di ritorno contro il Barcellona: "Diciamo che non è stata una partita per i deboli di cuore. E posso confermarlo perché stavo per svenire dopo il gol. In generale, mi sono sentito come se stessi per svenire per tutta la partita perché abbiamo segnato due gol, poi loro sono tornati in vantaggio".

Prima della sua rete, però, è arrivato il miracolo nel recupero dei tempi firmato dal marcatore che non ti aspetti: "Poi Francesco Acerbi ha segnato un gol irripetibile. Anche se ci avesse provato 600 volte, non lo avrebbe segnato di nuovo in quel modo. È stato un gol incredibile perché avevamo anche un altro attaccante, quindi non so nemmeno cosa ci facesse lì. Probabilmente è stato in quel preciso istante che abbiamo capito che saremmo passati al turno successivo. È quello che ho detto a Marcus Thuram quando ho incrociato il suo sguardo perché era fisicamente esausto e continuavo a dirgli che ce l'avremmo fatta. È stato allora che l'abbiamo capito tutti".