Raffaele Di Gennaro, portiere nerazzurro, ha parlato a Inter Tv a pochi giorni dalla finale di Champions: "Orgoglioso di far parte di questo splendido gruppo e proprio perché siamo un gruppo splendido ci meritiamo di vincere la finale. Io cerco di portare positività e serenità, che sono fondamentali per vincere. Come ho già detto, siamo un gruppo speciale e ci meritiamo una vittoria speciale. L'Inter per me è casa e famiglia, sono qui da quando avevo 9 anni. Far parte di questo gruppo è motivo d'orgoglio e felicità, ci manca l'ultimo passo e speriamo di portarlo a termine".