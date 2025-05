Anche in Francia danno per praticamente fatto l'affare tra Inter e Olympique Marsiglia per l'esterno brasiliano Luis Henrique. Il quotidiano L'Equipe conferma le cifre circolate in Italia e aggiunge che il giocatore ex Botafogo firmerà un contratto di cinque anni coi nerazzurri una volta superate le visite mediche. A convincere l'Inter di puntare una bella somma sul piston di Roberto De Zerbi, si legge, più che le sue statistiche offensive sono stati i suoi dati fisici, con la sua capacità di replicare gli sforzi nel ruolo di quinto a tutta fascia, sia sulla corsia sinistra che su quella destra della difesa.

L'OM ha urgente bisogno di questa cessione per includerla nei suoi bilanci 2024-2025, che si chiuderanno il 30 giugno. Le trattative sono quasi concluse, ma alcuni dettagli restano da definire.

