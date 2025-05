Da Solomeo, in Umbria, dove sono stati svelati i 100 nomi candidati per l’European Golden Boy, Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, intervenendo ad un forum sullo stato di salute del calcio italiano è tornato a parlare della questione stadi: "Il Ministro Andrea Abodi ha ribadito che serve un commissario per gli stadi. I nostri stadi sono i più vecchi d'Europa, con 75 anni di età media. Avere stadi non all'altezza significa limitare i servizi. In Germania coi Mondiali del 2006 hanno risistemato gli stadi, e pur essendo un campionato orribile è godibile anche dalla tv proprio per questo motivo. Vedere la Fiorentina che gioca in quello stadio coi cantieri, con le gru, non è accettabile. Il tifo è parte dello spettacolo, basta guardare l'Inghilterra. Quindi gli stadi moderni sono fondamentali".