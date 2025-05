La sua stagione non è ancora finita, resta da centrare l'obiettivo promozione in Serie A con lo Spezia. Ma inevitabilmente quando si parla di Francesco Pio Esposito si accende la spia del mercato. Il centravanti classe 2005 di proprietà dell'Inter infatti è probabilmente il giovane più richiesto in Viale della Liberazione, con il Napoli da tempo disposto anche a investire pesantemente per strapparlo ai nerazzurri, che dal canto loro da questo orecchio non ci sentono proprio. Nessuna cessione a titolo definitivo, anzi, neanche un diritto di riscatto: l'Inter non vuole correre alcun rischio di ritrovarsi senza quello che considera il miglior giocatore italiano della sua classe, nonché futuro numero 9 della Nazionale azzurra.

Resta il fatto che se non rimanesse a Milano di ritorno dal prestito allo Spezia, è plausibile una nuova stagione altrove, sicuramente in Serie A dove non mancano gli estimatori. In tal senso, il suo nome è emerso nei recenti discorsi con la dirigenza del Parma, con cui l'Inter sta discutendo l'eventuale trasferimento in nerazzurro di Ange-Yoan Bonny, 21enne rivelazione di questo campionato e tra gli artefici della salvezza gialloblu. Gli emiliani vorrebbero Pio Esposito per il proprio reparto offensivo della prossima stagione, che rischia seriamente di rimanere orfano proprio di Bonny. Tra l'altro, se rimanesse sulla panchina del Parma, la punta di Castellammare di Stabia ritroverebbe Cristian Chivu, che lo ha allenato con proficuo ai tempi della U20 nerazzurra.