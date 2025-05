Il futuro di Albert Gudmundsson torna a essere un tema caldo. Il Secolo XIX riporta che la Fiorentina, dopo aver pagato la scorsa estate gli 8 milioni per il prestito oneroso, non è sicura di esercitare il riscatto da 20 milioni bonus compresi: nuovi sviluppi sono attesi dal summit che martedì prossimo andrà in scena tra la dirigenza e l'allenatore Raffaele Palladino.

Pradè stesso ha ricordato che sul calciatore islandese pende ancora la sua situazione processuale da cui poi deriva anche la formula particolare. Qualora la Fiorentina dovesse decidere di non tenersi il giocatore, Gudmundsson tornerà al Grifone ma manterrà intatte le valigie: l'attaccante è sempre un nome nei piani dell'Inter, specie qualora si trovasse l'intesa per il rinnovo con Simone Inzaghi, ma è nel mirino anche di Atalanta e Como.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!