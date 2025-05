Sarà un'invasione di tifosi nerazzurri a Monaco per la finale di Champions League sabato prossimo. Ovviamente non sono stati sufficienti i 18mila biglietti messi a disposizione dell'Inter da parte della Uefa: saranno circa in 40mila i supporter della squadra di Inzaghi che si riverseranno nella città tedesca.

I più fortunati saranno all'interno dell'Allianz Arena e la Gazzetta dello Sport ipotizza una quota di 25-30mila tifosi all'interno dello stadio, più dei 18mila previsti. Ma il calore del popolo interista non terminerà con i recinti dello stadio di Monaco. Il resto, sebbene senza biglietto, sarà comunque in città. "Perché il richiamo della storia è troppo forte per fare finta di non sentire e perché, soprattutto, Monaco è una città che logisticamente strizza l’occhio agli italiani: oltre che in aereo, è raggiungibile in auto da Milano in meno di sei ore - si legge -. Ed è così che tantissimi tifosi si muoveranno per seguire dal vivo i loro idoli: viaggi in macchina o in pullman, come nel caso degli Inter Club. Il punto di ritrovo per i tifosi dell’Inter nella capitale della Baviera, fa sapere il club sul proprio sito ufficiale, sarà Odeonsplatz, una piazza nel centro della città. Lì sarà allestito il Fan Meeting Point, aperto a tutti i tifosi nerazzurri (i possessori dei biglietti per la partita avranno la priorità nel caso in cui il Fan Meeting Point raggiunga la capienza massima) e sarà attivo dalle 11 alle 16 di sabato, con performance di artisti, musica dal vivo, gadget e la presenza di Legend nerazzurre a intrattenere i sostenitori dell’Inter. Per vedere la partita, poi, occorrerà attrezzarsi studiando i locali che la trasmetteranno. L’Inter Club Monaco, ad esempio, ha prenotato per l’occasione un locale ad hoc — troppo piccola la sua sede per ospitare i tifosi che arriveranno dall’Italia — ma la disponibilità è andata sold out in poche ore. È molto probabile allora che gran parte dei tifosi che arriveranno a Monaco senza biglietto — intorno ai 7mila — si spostino all’Olympiapark, nella parte nord della città, dove Psg-Inter verrà trasmessa su un maxischermo".