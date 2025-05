Aprirà domani alle ore 11, con una cerimonia alla quale presenzierà l’ex stella del Barcellona Andrés Iniesta, l’UEFA Champions Festival di Monaco di Baviera creato in vista della finale di Champions League: fino a domenica 1° giugno, lo storico Olympiapark della città tedesca diventerà un enorme parco a tema Champions, in una vivace celebrazione di calcio, musica e cultura dei tifosi. Gratuito e aperto al pubblico, il Festival invita i tifosi di tutte le età a immergersi nell'emozione che circonda l'evento clou del calcio europeo, la grande sfida tra Inter e Paris Saint-Germain. Uno degli eventi principali è rappresentato dall’Ultimate Champions Legends Tournament, che si terrà venerdì 30 maggio al SAP Garden. La partita vedrà la partecipazione di una formazione stellare composta da grandi campioni che hanno scritto la storia della Champions League, tra cui Iniesta, Thiago Alcântara, Kaká, Luís Figo, Clarence Seedorf, Lothar Matthäus, Franck Ribéry e Roberto Carlos. Il programma di intrattenimento è altrettanto impressionante.

Durante tutto il Festival, i visitatori potranno assistere a performance dal vivo di artisti locali e internazionali. Venerdì sera alle 21:00, Sebastian Ingrosso degli Swedish House Mafia sarà l'headliner del Friday Night Show sul palco principale, promettendo un'atmosfera elettrizzante nel cuore dell'Olympiapark. Ad accompagnare la musica, esibizioni quotidiane di artisti di strada, calciatori freestyle e animatori per famiglie, tra cui truccabimbi e giochi interattivi. Il calcio rimane il cuore del Festival, con un programma ricco di partite per i giovani, giochi con influencer e iniziative benefiche organizzate dalla UEFA Foundation for Children: i visitatori del festival avranno inoltre la possibilità di scattare una foto con il trofeo della UEFA Champions League, incontrare ex campioni durante le sessioni di autografi con gli ambasciatori e vincere una varietà di premi e souvenir per tutta la famiglia. Avranno inoltre l'opportunità di partecipare a sfide di abilità, attività con gonfiabili da calcio e altre esperienze interattive pensate per coinvolgere e ispirare. I negozi con i gadget ufficiali saranno ubicati sia sul lato est che su quello ovest dell'Olympiapark e offriranno articoli esclusivi della UEFA Champions League, palloni da partita e repliche dei trofei.