Dopo la vittoria in tre set contro il padrone di casa francese Arthur Rinderknech al Roland Garros, Jannik Sinner ha parlato ai microfoni di Eurosport concedendosi anche una parentesi dedicata alla finale di Champions League tra PSG e Inter, considerata la presenza nel suo box di Gigio Donnarumma: "Chi sosterrò? Non mettermi in questa siituazione... Sono molto amico di Gigio ma ho amici anche nell'Inter. Speriamo sia una bella partita, credo che non si offenda nessuno se dico che si tifa la squadra italiana anche se si sa che sono milanista".