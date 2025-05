C'è anche il nome di Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter, nell'elenco dei convocati della Nazionale iraniana per le prossime partite contro Qatar e Corea del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Tuttavia, poiché l'Iran si è già qualificato e il Mondiale per Club si avvicina, c'è una forte possibilità che il giocatore possa essere sostanzialmente risparmiato, utilizzandolo solo per qualche minuto in entrambi i match.

Mehdi Taremi has been called up to join the Iran national team for their upcoming matches against Qatar and North Korea in the 2026 World Cup qualifiers. However, since Iran has already secured qualification and the Club World Cup is approaching, there is a strong possibility