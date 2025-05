L'Inter Women saluta quattro delle sue calciatrici. Come comunicato in via ufficiale dal club milanese, Ghoutia Karchouni, Sofie Junge Pedersen e Jasmin Mansaray terminano la propria avventura in nerazzurro con la fine della stagione 2024/25, mentre si conclude il prestito di Rachele Baldi, che torna alla Fiorentina.