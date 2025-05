La squadra con l'età media più alta di tutta la Champions League, l'Inter con i suoi 29 anni e tre mesi, contro il Paris Saint-Germain coi suoi 23 anni e due mesi di media. Una sfida, quella della finale, di generazioni a confronto, come si legge sul Corriere della Sera.

Nel PSG, sopra i trenta c'è solo Marquinhos. L'Inter ha tre giocatori sopra i 35: Sommer, Acerbi e Mkhitaryan. Anche per questo Oaktree ringiovanirà il gruppo. Ma per sabato l'esperienza dovrà compensare la maggiore esuberanza dei parigini. Serviranno, si legge, le parate di Sommer, il palleggio di Mkhitaryan, la rabbia lucida di Acerbi, che avrà di fronte un "diavolo" come Dembelé, la cui posizione da "falso nove" sarà propedeutica a favorire gli uno contro uno di Kvaratskhelia, Barcola e Doué. Dalla parte opposta, invece, l'Inter troverà una squadra più forte del Barcellona nella fase difensiva e con Donnarumma tra i pali.

Difficile invece compensare la distanza nel fatturato: 807,9 milioni il Paris, 359,2 i nerazzurri.