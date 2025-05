Dopo l'allenamento in programma domani pomeriggio, nel giorno di antivigilia della finale di Champions League contro il PSG, l'Inter resterà in ritiro al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile. Lautaro Martinez e compagni, svela Gazzetta.it, si fermeranno a dormire alla Pinetina, per poi partire alla volta della Germania venerdì mattina, così da arrivare a Monaco di Baviera in tempo per il pranzo.

Una scelta presa da Simone Inzaghi probabilmente per evitare uno spostamento in più ai suoi giocatori, così da averli più riposati, e anche per mantenere alta la concentrazione del gruppo nelle ore immediate all'appuntamento più importante della stagione.

