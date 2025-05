Oggi il Corriere dello Sport testa lo stato di salute della rosa nerazzurra a pochi giorni dalla finalissima di Champions League. Intanto da sottolineare come Inzaghi abbia recuperato anche Pavard e Zielinski, gli ultimi reduci da infortunio che non erano a disposizione del tecnico nerazzurro per la partita di Como.

Proprio il francese è uno degli osservati speciali, reduce dalla distorsione alla caviglia dello scorso 27 aprile. La sua esperienza peserà sicuramente nelle scelte di Inzaghi e, peraltro, ha già vinto una Champions nel 2020 proprio contro i parigini. Completeranno la difesa Acerbi e Bastoni.

In mezzo, secondo il Corsport, non ci sono dubbi: Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu saranno assistiti sulle fasce da Dumfries e Dimarco. Zero dubbi anche davanti: sarà di nuovo Thu-La, con Lautaro pienamente recuperato e Thuram in condizione sempre più verso il top. Insieme vantano già 40 gol in stagione e il loro affiatamento potrà tornare utile nel cercarsi e trovarsi a memoria. Formazione praticamente fatta.